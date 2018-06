Paris (AFP) Die rechtsextreme Front National (FN) hat nach den Kommunalwahlen in Frankreich den Sieg in zwölf Kommunen für sich in Anspruch genommen. Insgesamt seien landesweit 1546 Gemeinde- und Stadträte der FN gewählt worden, erklärte der Wahlkampfleiter der Partei, Nicolas Bay, am Montag. Das Pariser Innenministerium bezifferte die Kommunen, in denen ein FN-Kandidat siegreich war, auf elf.

