Paris (AFP) Nach den herben Verlusten seiner Sozialisten bei der Kommunalwahl in Frankreich will Staatspräsident François Hollande seinen populären Innenminister Manuel Valls zum neuen Premierminister machen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus übereinstimmenden Quellen in Paris. Der bisherige Regierungschef Jean-Marc Ayrault gilt wegen des schlechten Abschneidens der Partei als angeschlagen.

