Paris (AFP) Wegen antisemitischer Beschimpfung einer Gefängnisbeamtin ist der in Frankreich inhaftierte Terrorist Carlos zu einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro verurteilt worden. Außerdem muss er der Beamtin tausend Euro Schmerzensgeld zahlen, entschied am Montag ein Gericht in Paris. Die Staatsanwaltschaft hatte Anfang März für den 64-jährigen Venezolaner, der mit richtigem Namen Ilich Ramírez Sánchez heißt, eine Geldbuße von 2000 Euro beantragt.

