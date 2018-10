Osnabrück (SID) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat den Drittligisten VfL Osnabrück wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 7500 Euro belegt. Vor dem Nachbarschaftsduell bei Preußen Münster am 1. März wurden im Osnabrücker Zuschauerblock zahlreiche Leuchtfackeln und Rauchkörper gezündet und teilweise in den Innenraum geworfen. Die Niedersachsen haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.