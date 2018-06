München (dpa) - Pep Guardiola hat beim Abschlusstraining vor dem Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester United den erwarteten Kader zu einer Einheit in München versammeln können.

Mit Ausnahme der verletzten Thiago und Holger Badstuber standen alle Stars des Bayern-Kaders auf dem Platz am Trainingsgelände an der Säbener Straße. Kapitän Philipp Lahm, zuletzt leicht erkältet, startete ein Lauftraining. Am Nachmittag startet der deutsche Fußball-Meister zur Champions-League-Partie in Manchester. Dort steht am Dienstag ohne den gesperrten Dante das Hinspiel an. Das Rückspiel wird in der kommenden Woche am Mittwoch in München ausgetragen.