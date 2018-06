Augsburg (SID) - Der spanische Fußball-Nationaltorhüter Víctor Valdés ist am Montag in Augsburg erfolgreich am rechten Knie operiert worden. Das teilte Valdés' Klub, der FC Barcelona, mit. Der 32-Jährige werde nach seinem Kreuzbandriss sieben Monate ausfallen, hieß es weiter. Valdés hatte sich im Heimspiel gegen Celta Vigo (3:0) am 26. März verletzt.

Bis zu seiner Verletzung durfte sich der Torwart Hoffnungen machen, den nicht mehr unumstrittenen Iker Casillas (Real Madrid) bei der WM in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) als Nummer 1 im Tor von Welt- und Europameister Spanien abzulösen. Nach dem WM-Aus für Valdés wird Nationaltrainer Vicente del Bosque neben Casillas und Pepe Reina (SSC Neapel) wohl auf David de Gea von Manchester United setzen.