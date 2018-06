Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss in den kommenden Wochen auf Abwehrchef Martin Stranzl verzichten. Der Österreicher hatte sich beim 3:1-Sieg des fünfmaligen deutschen Meisters am Sonntag gegen den Hamburger SV einen Teilriss der Innenbänder am rechten Sprunggelenk zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung.

Angeschlagen sind zudem Kapitän Filip Daems und Nationalstürmer Max Kruse, der gegen den HSV einen Schlag auf die Wade bekommen hatte.