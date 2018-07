Chicago (dpa) - Der ehemalige Bundestrainer Berti Vogts wird sich in seiner neuen Rolle als Berater von Jürgen Klinsmann bei der US-Auswahl auch sehr intensiv mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beschäftigen.

"Ich werde hier alles genau verfolgen und meine Meinung sagen, wenn Jürgen meinen Rat braucht. Zu meinen Aufgaben gehört es, auch die WM-Gruppengegner zu beobachten und all meine Informationen weiterzugeben", sagte der 67-Jährige "Sport Bild online".

Vogts solle seinen früheren Schützling unter anderem bei der Entwicklung von Trainingsplänen unterstützen, teilte der amerikanische Verband mit. Vogts werde den Posten parallel zu seinem Amt als Nationaltrainer Aserbaidschans übernehmen.

Vogts war von 1990 bis 1998 Bundestrainer und führte die DFB-Auswahl mit dem damaligen Kapitän Klinsmann zum Titel bei der Europameisterschaft 1996 in England. 1974 wurde er als Spieler Weltmeister. Die US-Auswahl trifft bei der WM in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) in diesem Sommer nach den Spielen gegen Ghana und Portugal zum Abschluss der Gruppenphase am 26. Juni in Recife auf Deutschland.

"Wir sind absolut begeistert, dass uns Berti als Berater zur Verfügung steht. Er bringt eine Menge Wissen und Erfahrung sowohl als Spieler als auch als Trainer mit. Er weiß, was man tun muss, um auf höchstem Niveau erfolgreich zu sein", erklärte Klinsmann.

Vogts trainierte bereits die Nationalmannschaften von Schottland und Nigeria. Seit 2008 betreut er die Auswahl Aserbaidschans. Dort verlängerte er im vergangenen Dezember seinen Vertrag bis Ende 2015.

Klinsmann sprach in der Mitteilung des US-Verbandes von einem "großartigen Verhältnis", das ihn mit Vogts verbinde. Dieser kenne die Gruppengegner bei der WM gut und könne daher ein "gewaltiger Bonus" für uns sein, teilte der frühere Nationalspieler mit.

Zudem wird U-20-Coach Tab Ramos Mitglied in Klinsmanns Trainerstab. Sein bisheriger Assistenzcoach Martin Vasquez werde andere Aufgaben innerhalb des Verbandes übernehmen, hieß es in der Mitteilung.

Mitteilung US-Fußball-Verband