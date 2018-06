London (SID) - Nach nur sechs Spielen als Teammanager des FC Fulham hat Felix Magath erste Fragen nach einem Rücktritt beantworten müssen, will in London aber selbst im Falle eines Abstiegs weitermachen. "Natürlich bleibe ich", sagte der frühere Meistermacher von Bayern München und des VfL Wolfsburg: "Ich wusste von Anfang an, dass es eine schwierige Situation wird. Ein Team zu übernehmen und von Anfang an zu gewinnen, ist nicht so leicht."

Magath, erster deutscher Coach in der Premier League, hat nur vier Punkte mit dem Tabellen-Schlusslicht geholt. Am Sonntag unterlag Fulham, das seit 2001 ununterbrochen in der ersten Liga spielt, dem FC Everton zu Hause mit 1:3.

Magath hatte den Job bei den Cottagers Mitte Februar angetreten und einen auch für die 2. Liga geltenden Vertrag bis Sommer 2015 unterschrieben. Bei Fulham spielen unter anderem die früheren Bundesliga-Profis Lewis Holtby, Sascha Riether, William Kvist und Ashkan Dejagah.

Im Winter hatte der Londoner Klub zudem für 15 Millionen Euro den griechischen Stürmerstar Konstantinos Mitroglou von Olympiakos Piräus verpflichtet, der bei Borussia Mönchengladbach einst nicht den Durchbruch schaffte.