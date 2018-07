Manchester (dpa) - Defensivspieler Javi Martínez ist im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester United als einziger Profi des FC Bayern München von einer Gelb-Sperre bedroht.

Bei einer weiteren Verwarnung am Dienstag müsste der Spanier in der kommenden Woche bei der entscheidenden zweiten Partie in München zuschauen. In Manchester fehlt der Brasilianer Dante, der gegen den FC Arsenal im Achtelfinale seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb gesehen hatte.

Bei Manchester ist Abwehrspieler Patrice Evra in der ersten Begegnung gesperrt. Innenverteidiger Rio Ferdinand ist eine Verwarnung von einer Sperre am Mittwoch kommender Woche in der Münchner Arena entfernt.