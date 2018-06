Münster (SID) - Fußball-Drittligist Preußen Münster hat den Sportlichen Leiter Detlev Dammeier nach öffentlich ausgetragenen Querelen über die Ausrichtung des Vereins nach nur 42 Tagen von seinen Aufgaben entbunden. "Die Ereignisse der letzten Tage haben uns in diesem Bereich keinen Spielraum mehr gelassen", sagte Präsident Marco de Angelis und erklärte weiter: "Ob Detlev Dammeier zukünftig andere Aufgaben im Verein noch übernehmen wird, und welche dies sein können, hängt von dem Verlauf weiterer Gespräche in den nächsten Tagen ab."

Ein Interview von Dammeier in der Bild-Zeitung in der vergangenen Woche hatte intern für erheblichen Zündstoff gesorgt. Der frühere Bundesliga-Profi Dammeier (45) hatte das Amt bei den Westfalen erst Mitte Februar angetreten und sollte die Strukturen des Vereins im sportlichen Bereich professionalisieren. Dammeier absolvierte mehr als 500 Spiele als Fußballprofi in der 1. und 2. Bundesliga für Hannover 96, den Hamburger SV, den VfL Wolfsburg und Arminia Bielefeld.

Im Anschluss an seine aktive Laufbahn wechselte der gelernte Bankkaufmann auf die Trainerbank und betreute die zweite Mannschaft von Arminia Bielefeld. Zwischen 2008 und 2010 arbeitete er bei den Ostwestfalen als Geschäftsführer Sport. Vor seinem Job in Münster war er als Scout für den Liga-Konkurrenten RB Leipzig aktiv.