Washington (AFP) Popstar Elton John will seinem langjährigen Freund David Furnish das Ja-Wort geben. "Wir werden es sehr ruhig halten. Aber es wird fröhlich sein", sagte der 67-Jährige dem US-Fernsehsender NBC in einem vorab bekannt gewordenen Interview, das am Montag ausgestrahlt werden sollte. Das Paar, das zwei Kinder hat, ging 2005 eine eingetragene Partnerschaft ein.

