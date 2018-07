Jerusalem (AFP) Polizei und Denkmalschützer haben in Israel eine Bande von Grabräubern aufgedeckt, die antike jüdische Grabgefäße samt Knochenresten zu Geld machen wollten. Wie die Israelische Altertumsbehörde (IAA) am Montag mitteilte, hatten die Diebe die mindestens zweitausend Jahre alten Antiquitäten in einer Begräbnishöhle im Raum Jerusalem entdeckt und entwendet.

