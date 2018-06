Mailand (dpa) - Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi entgeht in seinem Prozess um veröffentlichte vertrauliche Telefongespräche einer Haftstrafe. Wegen der Verjährung der Taten hob ein Berufungsgericht in Mailand die Verurteilung zu einem Jahr Haft aus erster Instanz auf. Berlusconi war in dem Prozess im März vergangenen Jahres wegen Beihilfe zur Veröffentlichung von Telefongesprächen angeklagt und schuldig gesprochen worden. Dagegen hatte er Berufung eingelegt. Mit den Gesprächen soll im Jahr 2005 ein politischer Gegner von Berlusconis Konservativen geschädigt worden sein.

