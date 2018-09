Paris (dpa) - Russland will nach den Worten seines Außenministers Sergej Lawrow weiter mit den USA an einer Lösung der Ukraine-Krise arbeiten. "Wir haben unterschiedliche Ansichten zu ihrer Entstehung, aber wir wollen gemeinsam Berührungspunkte zur Lösung der Lage in der Ukraine suchen", sagte Lawrow nach einem mehrstündigen Gespräch mit seinem US-Amtskollegen John Kerry in Paris. Beide Länder wollten auch mit der ukrainischen Regierung nach Lösungen suchen, sagte Lawrow nach Angaben der Agentur Interfax.

