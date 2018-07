Winnipeg (dpa) - Popstar Justin Bieber (20) ist bei den "Juno-Awards" in seinem Heimatland Kanada am Sonntagabend ausgepfiffen worden. Viele Fans im Saal hätten gebuht, nachdem Biebers Name als Gewinner des Fanpreises verkündet worden war, berichteten mehrere Medien.

Bieber selbst nahm an der Verleihung im kanadischen Winnipeg nicht teil. Die Sängerin Serena Ryder (31) lobte den Sänger dagegen den Berichten zufolge in ihrer Dankesrede. "Ich glaube wirklich, dass Justin Bieber ein toller Musiker ist und den Preis komplett verdient."

Bieber gewann zum vierten Mal in Folge die Fankategorie der "Juno-Awards", die als wichtigste Musikpreise Kanadas gelten. Inzwischen muss sich der Tennie-Star mehrfach vor Gericht verantworten, unter anderem wegen Raserei und angeblicher Körperverletzung.