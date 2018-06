Berlin (dpa) - Hape Kerkeling (49) rechnet mit einem guten Platz für den deutschen Beitrag beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen. "Ich finde die Nummer von Elaiza großartig. Also ich glaube, dass die echte Chancen haben, ziemlich weit nach vorne zu kommen", sagte der Entertainer der Nachrichtenagentur dpa.

Zu seinen Gewohnheiten beim Grand-Prix-Gucken verriet der Komiker, der an diesem Freitag ein Album mit Schlagern herausbringt: "Beim Zuschauen muss schon richtig viel los sein. Sonst macht das keinen Spaß. Aber reinquatschen darf man bei mir auch nicht, wenn die Lieder laufen."

Grinsend fügte er hinzu: "Da will ich mich dann voll auf die zum Teil sehr schlechte Musik konzentrieren." Das Frauen-Trio Elaiza vertritt Deutschland beim Finale des Eurovision Song Contest am 10. Mai mit "Is It Right".

Hape Kerkeling