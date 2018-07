Tel Aviv (AFP) Der ehemalige israelische Regierungschef Ehud Olmert ist wegen Bestechlichkeit schuldig gesprochen worden. Ein Bezirksgericht in Tel Aviv urteilte am Montag, dass Olmert in seiner Zeit als Jerusalemer Bürgermeister für die Genehmigungen zum Bau eines großen Immobilienprojekts in zwei Fällen Geld angenommen habe. Es ist das erste Mal, dass ein israelischer Ministerpräsident wegen Bestechung verurteilt wurde. Das Strafmaß soll später verkündet werden.

