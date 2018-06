Ramallah (AFP) Die Palästinenserführung hat US-Außenminister John Kerry 24 Stunden Zeit gegeben, um den Streit mit Israel über die Freilassung einer letzten Gruppe palästinensischer Häftlinge zu lösen. "Bekommen wir von Kerry keine klare Antwort, werden wir morgen damit beginnen, bei allen UN-Behörden einen Antrag auf Mitgliedschaft zu stellen", sagte der unabhängige Abgeordnete Mustafa Barguti am Montag nach einem Treffen der palästinensischen Führung in Ramallah. Ein für den Abend geplantes Treffen der Palästinenserführung mit Kerry wurde nach US- und palästinensischen Angaben abgesagt. Gründe wurden nicht genannt.

