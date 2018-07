Köln (SID) - Sprint-Star André Greipel ist nach seinem Sturz am Sonntag beim Eintages-Klassiker Gent-Wevelgem am Montag in Belgien erfolgreich an der Schulter operiert worden. "Die OP ist erfolgreich verlaufen und ich fühle mich gut", sagte der 31-Jährige vom Team Lotto, das nun in den kommenden Wochen auf den Rostocker verzichten muss: "Ich hätte das Team gerne bei der Flandern-Rundfahrt und bei Paris-Roubaix unterstützt." Greipel hatte bei dem Unfall einen doppelten Bänderriss sowie ein verschobenes Schlüsselbein erlitten.

Das Rennen am Sonntag hatte der Geraer Radprofi John Degenkolb (Giant-Shimano) gewonnen.