Bern (AFP) Die Schweizer Wettbewerbskommission hat eine Untersuchung wegen möglicher Manipulationen von Wechselkursen auf dem Devisenmarkt gegen mehrere Banken in der Schweiz, in den USA und Großbritannien eingeleitet. Es gebe Anhaltspunkte, dass es zwischen den Banken zu unzulässigen Absprachen bei der Festsetzung diverser Wechselkurse gekommen sei, teilte die Behörde am Montag in Bern mit. Betroffen sind die beiden großen Schweizer Banken UBS und Credit Suisse, die kleineren Institute Zürcher Kantonalbank und die Bank Julius Bär sowie JP Morgan Chase und Citigroup aus den USA und Barclays und Royal Bank of Scotland aus Großbritannien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.