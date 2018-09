Madrid (AFP) Weil er von zwei Forschern zum Heiligen Gral erklärt und daraufhin zum Touristenmagnet wurde, kann ein kleiner Kelch in Nordspanien derzeit nicht mehr ausgestellt werden kann. Auslöser des Trubels war ein vergangene Woche veröffentlichtes Buch zweier Experten: Sie wollen in dem in León ausgestellten Trinkgefäß den Kelch ausgemacht haben, den Jesus laut der christlichen Tradition beim Letzten Abendmahl mit seinen Jüngern benutzt haben soll. Verfasst wurde das Buch "Die Könige des Grals" von einer Expertin für Mittelalterliche Geschichte, Margarita Torres, und dem Kunsthistoriker José Miguel Ortega del Rio.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.