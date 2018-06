Leipzig (dpa) - Mitarbeiter des Online-Versandhändlers Amazon haben in Leipzig ihre Arbeit niedergelegt. Aufgerufen dazu hatte die Gewerkschaft Verdi. Sie reagiert damit auf die Absage des US-Konzerns, Tarifverhandlungen aufzunehmen, wie ein Verdi-Sprecher in Leipzig sagte. Sollte Amazon weiter Verhandlungen ablehnen, werde man deutschland- und europaweit kämpfen. Seit dem Sommer 2013 hatte Verdi in den Amazon-Zentren Leipzig und Bad Hersfeld wiederholt zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft will für die Mitarbeiter eine Bezahlung nach Einzelhandelstarif erreichen.

