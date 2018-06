Die Lufthansa hat reagiert auf den Pilotenstreik, der von Mittwoch bis Freitag andauern soll: Rund 3.800 Flüge wurden annuliert, mehr als 425.000 Fluggäste sind betroffen, teilte die Fluggesellschaft mit. Das bedeutet, dass rund 90 Prozent der Lufthansa-Flüge in den drei Tagen ausfallen.



Während des Streiks könnten nur knapp 500 Flüge der Lufthansa und der Unternehmenstochter Germanwings verkehren. Auch die Frachttochter Lufthansa Cargo ist betroffen; für sie seien schon 23 der 31 geplanten Flüge von Frankfurt am Main aus annulliert. Der Ausstand koste das Unternehmen laut eigenen Angaben eine Summe im zweistelligen Millionenbereich.



Es ist der größte Streik der Unternehmensgeschichte: Die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit ruft ihre Mitglieder dazu auf, von Mittwoch bis Freitag rund um die Uhr die Arbeit niederzulegen. Damit solle der Druck im aktuellen Tarifkonflikt mit der Lufthansa erhöht werden. Die Piloten wollen mit dem Streik vor allem verhindern, dass sich ihre Versorgung beim Übergang in die Rente verschlechtert.



Piloten der Eurowings, Lufthansa CityLine und Air Dolomiti, die auch zur Lufthansa gehören, beteiligen sich nicht an dem Streik. Sie sollen die verbleibenden innerdeutschen und europäischen Flüge übernehmen.

Streikende Piloten fordern Beibehaltung der Frührente

Ein Treffen der Tarifpartner am Sonntag war zuvor ergebnislos verlaufen. Cockpit begründete das mit dem Unwillen des Konzerns, ein neues Tarifangebot vorzulegen. Personalchefin Bettina Volkens sagte, sie bedaure zutiefst, dass die Vereinigung Cockpit nicht bereit sei, ohne Arbeitskampf und auf dem Verhandlungswege zu einer Lösung zu kommen. Die Lufthansa habe sich in den Tarifverhandlungen kompromissbereit gezeigt und gute Angebote gemacht.



Als wichtigster Streitpunkt gilt die bisher übliche Frührente. Bislang konnten Piloten frühestens mit 55 Jahren und spätestens im Alter von 60 Jahren in den Vorruhestand gehen – die Bezüge bis zum Beginn der staatlichen Rente wurden aus der Übergangsversorgung gezahlt. Die Lufthansa kündigte den entsprechenden Tarifvertrag zum Jahreswechsel.



Volkens verteidigt die Einschnitte für die Piloten. Diese seien nötig, "weil uns die Kosten für diese Regelung sonst aus dem Ruder laufen", sagte sie dem Spiegel. Es sei jüngeren Lufthansa-Copiloten, die erst 2050 aus dem Unternehmen ausscheiden würden, zuzumuten, einen Eigenbeitrag für ihre Altersvorsorge zu zahlen.

Lufthansa-Kunden werden über SMS oder E-Mail informiert

Betroffene Passagiere, die ihre Kontaktdaten bei der Lufthansa hinterlassen haben, werden direkt per SMS oder E-Mail informiert. Informationen gibt es auf den Internetseiten von Lufthansa und Germanwings. Lufthansa bucht den Angaben zufolge betroffene Kunden auf andere Fluggesellschaften um; bei innerdeutschen Flügen können Passagiere ihr Ticket gegen eine Fahrkarte der Deutschen Bahn umtauschen. Die Lufthansa-Töchter Swiss, Austrian, Eurowings, CityLine und Air Dolomiti sowie Brussels Airline sollen auf den Strecken nach Deutschland nach Möglichkeit größere Flugzeuge einsetzen, um so möglichst viele umgebuchte Lufthansa-Passagiere an ihre Ziele zu bringen.

Der Flughafenverband ADV appellierte an die Gewerkschaft und die Lufthansa, am Verhandlungstisch nach einer Lösung zu suchen. Der angekündigte Streik "sprengt alle Dimensionen – vom Zeitpunkt zu Beginn der Osterferien in einigen Bundesländern bis zum Umfang von mehreren Tagen", kritisierte ADV-Präsident Ralph Beisel. Es sei völlig inakzeptabel, wenn Gewerkschaften die Flughäfen als öffentlichkeitswirksame Schaubühne ausnutzten. Die Vereinigung Cockpit schade dem Luftverkehrsstandort Deutschland.