Datteln (dpa) - Beim Sturz eines Autos in den Wesel-Datteln-Kanal im nördlichen Ruhrgebiet sind vier Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Polizei-Sprecher mitteilte, durchbrach ihr Wagen am Abend aus noch ungeklärter Ursache auf einer Kanalbrücke in der Nähe der Stadt Datteln die Brüstung und fiel ins Wasser. Den Angaben zufolge handelt es sich bei den Opfern um zwei Männer und zwei Frauen. Ihre Identität ist noch unklar. Wie es genau zu dem Unglück kam, ist noch unklar. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", sagte ein Polizist.

