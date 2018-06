Dippoldiswalde (dpa) - Ein 28-Jähriger hat südlich des sächsischen Dippoldiswalde mit seinem Auto zwei ältere Fußgänger überfahren. Wie die Polizei in Dresden mitteilte, fuhr der junge Mann am Abend auf der Bundesstraße 170. In Unternaundorf erfasste er mit seinem Wagen die beiden 78-jährigen Fußgänger, die gerade die Straße überquerten. Die beiden Senioren wurden dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Die Bundesstraße war bis in die Nacht voll gesperrt.

