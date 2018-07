Paris (AFP) Bei ihren Gesprächen über die Ukraine haben US-Außenminister John Kerry und sein russischer Kollege Sergej Lawrow keine Einigung erzielt. Das Treffen in Paris sei aber "konstruktiv" verlaufen, sagte Lawrow am späten Sonntagabend. Er bekräftigte die Forderung Moskaus nach einer Umgestaltung der Ukraine in eine Föderation. Dies sei ein "sehr wichtiges Reformelement" für die ukrainische Verfassung.

