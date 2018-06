Berlin (dpa) - In der Türkei sind Internetanschlüsse weniger weit verbreitet als in Deutschland. Etwa die Hälfte der Haushalte (47,2 Prozent) haben einen Internetanschluss, sagt Caner Aver vom Zentrum für Türkeistudien.

Er verweist dabei auf Zahlen des Statistischen Amtes der Türkei. Die meisten Internetnutzer gibt es demnach unter jungen Menschen zwischen 16 und 24 Jahren. In Deutschland sind nach verschiedenen Studien etwa drei Viertel der Bevölkerung online.

Allerdings sind Online-Dienste wie Twitter in der Türkei beliebter als in Deutschland. Etwa neun Prozent der türkischen Internetnutzer sind auf Twitter aktiv, in Deutschland ist es nur ein Prozent, zeigen Zahlen des Internet-Analysedienstes Peerreach. Nutzer verschicken die kurzen Twitternachrichten oft über ihre Handys. Rechnerisch kamen 2012 auf 100 Einwohner in der Türkei mehr als 91 Mobilfunkverträge.

