Offenbach (dpa) - Heute scheint verbreitet die Sonne. Allerdings dauert es im Norden und Osten zum Teil einige Zeit, bis sich Nebel oder Hochnebel aufgelöst haben. Ansonsten ziehen nur einige dünne hohe Wolkenfelder durch oder es bilden sich flache Quellwolken über dem Bergland.

Die Höchstwerte liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zwischen 14 Grad in Vorpommern und 23 Grad am Oberrhein und der Mosel. Weiterhin kühler bleibt es an Küstenabschnitten mit auflandigem Wind. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordosten.

In der Nacht zum Dienstag ist es meist nur locker bewölkt. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperatur geht meist auf 7 bis 2 Grad zurück, im Nordosten, in einigen Mittelgebirgstälern und an den Alpen sinkt die Temperatur auf Werte um null Grad.