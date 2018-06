Chabrières à Vars (SID) - Einen Geschwindigkeitsweltrekord auf Skiern hat Simone Origone am Montag in den französischen Alpen aufgestellt. Der Italiener wurde auf der Piste in Chabières à Vars an der Ski-Station Hautes-Alpes mit 252,454 Stundenkilometern gestoppt. Damit verbesserte Origone seine eigene Bestmarke (251,397), die er 2006 in Les Arcs in den Savoyen aufgestellt hatte. Bei den Frauen scheiterte die Französin Karine Dubouchet mit 236,066 km/h am Weltrekord der Schwedin Sanna Tidstrand ebenfalls aus dem Jahr 2006 (242,590).

Die 1220 Meter lange Piste in Chabières à Vars hat ein Maximal-Gefälle von 98 Prozent, im Schnitt sind es 52,5 Prozent. Der Höhenunterschied beträgt 495 Meter, der Start befindet sich in 2715 Meter Höhe, das Ziel bei 2220 Meter.