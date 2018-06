Potsdam (AFP) Die Tarifparteien haben dem Tarifkompromiss für Bund und Kommunen zugestimmt. Neben den Bundestarifkommissionen von Verdi und Deutschem Beamtenbund hätten auch die Kommunen den Kompromiß gebilligt, hieß es am Dienstag aus Teilnehmerkreisen. Diesen Angaben zufolge sollen die Gehälter in diesem Jahr um drei, im nächsten Jahr um weitere 2,4 Prozent steigen. Am Abend wollen die Tarifparteien die Einigung in Potsdam bei einer Pressekonferenz offiziell vorstellen.

