Potsdam (AFP) Die 2,1 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen stehen vor einer kräftigen Lohnerhöhung. In diesem Jahr steigen die Gehälter um drei Prozent, mindestens jedoch um 90 Euro und ab März 2015 um weitere 2,4 Prozent, wie Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) am Dienstag zum Abschluss der Tarifverhandlungen in Potsdam sagte. Zudem erhalten alle Mitarbeiter einen Tag mehr Urlaub.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.