Berlin (AFP) Beim heimlichen Spielen in einem Berliner S-Bahn-Tunnel ist ein 13-jähriger Junge ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fanden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei die Leiche am späten Montagnachmittag in einem S-Bahn-Tunnel unweit des Deutschen Technikmuseums in Berlin-Kreuzberg. "Der Junge ist offenbar seitlich von einer S-Bahn erfasst worden", sagte eine Sprecherin der Polizei. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Er sei möglicherweise durch einen Notausgang des Museums in die Bahnanlagen gelangt, hieß es bei der Polizei weiter.

