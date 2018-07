Düsseldorf (AFP) Die Deutsche Post will auf dem bisherigen Opel-Werksgelände in Bochum ein großes Paketzentrum mit 600 neuen Arbeitsplätzen errichten. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten die Deutsche Post DHL und die Adam Opel AG am Dienstag in Düsseldorf, wie das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium mitteilte. Landeswirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) begrüßte die geplante Ansiedlung als "eines der bedeutendsten Investments im mittleren Ruhrgebiet seit Jahrzehnten".

