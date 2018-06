Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) plant bei der Reform der Ökostrom-Förderung einen Bestandsschutz für Anlagen zur Eigenstromversorgung. Alle bis zum 1. August 2014 vom Eigenversorger selbst in Betrieb genommenen Anlagen bleiben von der EEG-Umlage befreit, wie aus dem neuen Referentenentwurf zum Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hervorgeht, der der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag in Berlin vorlag.

