Brüssel (AFP) Russland hat nach Angaben von NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen offenbar noch nicht damit begonnen, seine Soldaten von der Ostgrenze der Ukraine zurückzuziehen. "Ich kann leider nicht bestätigen, dass Russland seine Truppen abzieht", sagte Rasmussen am Dienstag vor einem Treffen der NATO-Außenminister in Brüssel. "Das ist nicht das, was wir sehen." Russland trage so nicht zu einer "Deeskalation" der Lage bei, kritisierte der NATO-Generalsekretär.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.