Weimar (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sieht keine Perspektive für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Er könne sich eine engere Zusammenarbeit zwischen der Militärallianz und Kiew vorstellen, sagte Steinmeier am Dienstag in Weimar. "Aber einen Weg in die Mitgliedschaft sehe ich nicht." Das sei indes seine Einschätzung als Außenminister, innerhalb der Bundesregierung gebe es dazu noch "keine abgeschlossene, abgestimmte Haltung".

