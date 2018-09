Athen (AFP) Dem niedrigen Anstieg der Verbraucherpreise zum Trotz sieht die Europäische Zentralbank (EZB) kein Deflationsrisiko. "Es ist wichtig zu betonen, dass wir keine Deflation erwarten", sagte EZB-Vizepräsident Vitor Constancio am Dienstag in Athen nach einem Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel. Er erwarte nach der niedrigen Inflationsrate im März im April wieder einen höheren Wert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.