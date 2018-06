Brüssel (AFP) Mit Blick auf den Geldbeutel ihrer Gäste will die EU-Kommission die Hürden für die Erteilung von Visa nach Europa deutlich senken. "Unsere Visumpolitik stellt jetzt stärker auf ökonomische Aspekte ab, um unsere Wirtschaft anzukurbeln und neue Arbeitsplätze zu schaffen", erklärte Innenkommissarin Cecilia Malmström am Dienstag in Brüssel. Zugleich werde "an unseren Grenzen weiterhin für ein hohes Maß an Sicherheit" gesorgt, versprach sie.

