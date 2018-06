Paris (AFP) Frankreichs neuer Regierungschef Manuel Valls hat am Dienstag offiziell sein Amt angetreten. Im Hof des Pariser Matignon-Palasts, dem Amtssitz des Premierministers, wurde der 51-Jährige am Nachmittag von dem zurückgetretenen Regierungschef Jean-Marc Ayrault empfangen. Die beiden Sozialisten führten ein rund 40-minütiges Gespräch. Anschließend verließ Ayrault seinen bisherigen Amtssitz. Die neue Ministerriege soll am Mittwoch vorgestellt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.