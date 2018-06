Manchester (dpa) - Der FC Bayern München hat beste Chancen auf den erneuten Einzug ins Halbfinale der Champions League. Der Titelverteidiger kam am Abend bei Manchester United zu einem 1:1 -Unentschieden. Bastian Schweinsteiger erzielte mit seinem Tor in der 67. Minute den wichtigen Auswärtstreffer im Old Trafford, sah allerdings in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte und fehlt im Rückspiel. Im Rückspiel am Mittwoch kommender Woche reicht den Bayern ein 0:0 oder ein Sieg mit einem Tor Vorsprung für das Erreichen des Semifinals.

