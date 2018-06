Washington (dpa) - Die USA reagieren verhalten auf den von Russland angekündigten Abzug von Soldaten aus dem ukrainischen Grenzgebiet. "Wir können das bislang nicht erkennen", sagte Regierungssprecher Jay Carney in Washington. Die Regierung in Moskau hatte nach eigenen Angaben hunderte Soldaten zurück in ihre Kaserne beordert. Polen Deutschland und Frankreich wollen sich beim Nato-Außenministertreffen für eine engere Zusammenarbeit mit der Ukraine einsetzen. Die Ukraine wirft Russland vor, als Drohpotenzial in der Krim-Krise Zehntausende Soldaten an der Grenze zusammengezogen zu haben.

