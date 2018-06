London (dpa) - Die britische Royal Navy beteiligt sich mit einem U-Boot an der Suche nach dem verschwundenen Flugzeug der Malaysia Airlines. Die "HMS Tireless" ist im Suchgebiet im Indischen Ozean eingetroffen, wie das Verteidigungsministerium heute in London mitteilte. Großbritannien hat mit der "HMS Echo" außerdem ein Vermessungsschiff in das Suchgebiet geschickt, um U-Boote und Schiffe bei der Suche nach der MH370 zu unterstützen. Die Boeing 777 war am 8. März mit 239 Menschen an Bord verschwunden.

