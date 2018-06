Beim zweiten Teil ihrer "New York, Rio, Rosenheim"-Tour setzen die bekennenden Bayern im April nicht nur auf den Heimvorteil. Zwar spielen die "Sportis" in Kempten (31.3.), München (8.4., 9.4.) und Nürnberg (10.4.) auf. Mit Stationen in Stuttgart (1.4.), Düsseldorf (2.4.), Hamburg (4.4.), Frankfurt (5.4.) und Münster (6.4.) wagen sie sich aber auch in fremdere Gefilde. ( http://dpaq.de/pMrY9 )

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.