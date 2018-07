Die vier Iren mögen noch sehr jung sein, trotzdem widmen sie sich musikalisch dem Rhythm'n'Blues der Sechziger. Ihr Debütalbum "Snapshot" stieg in England auf Platz fünf der Charts, in Irland sogar auf Platz zwei. Im April spielen sie in Berlin (14.), Hamburg (15.) und Köln (16.). ( http://dpaq.de/nuJ1k )

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.