Ramallah (AFP) Die Palästinenserführung beantragt den Beitritt zu 15 UN-Organisationen und internationalen Verträgen. Die Anträge würden "unverzüglich" den zuständigen Organisationen übermittelt, sagte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas am Dienstagabend in einer Fernsehansprache. Zum Auftakt unterzeichnete Abbas vor laufenden Kameras den Aufnahmeantrag für die vierte Genfer Konvention über den Schutz von Zivilisten in Kriegszeiten und besetzten Gebieten. Damit könnte die Konvention auf das von Israel besetzte Westjordanland angewendet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.