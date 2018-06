Weimar (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier sieht keine Perspektive für einen Nato-Beitritt der Ukraine. Er könne sich eine engere Kooperation mit Kiew in der Nato-Ukraine-Kommission vorstellen, sagte er in Weimar. Einen Weg in die Mitgliedschaft in der Nato sehe er nicht. Die Nato müsse den östlichen Bündnispartnern ihre Solidarität versichern und ihr Verhältnis zu Russland angesichts der Krim-Krise überprüfen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens.

