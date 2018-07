Freiburg (dpa) - Ein helles Licht am Himmel hat in weiten Teilen Süddeutschlands für Unruhe gesorgt. Die ungewöhnliche Erscheinung war in der Nacht mehrere Sekunden am Himmel zu beobachten und leuchtete in unterschiedlichen Farben auf. Das teilte die Polizei in Freiburg mit. Das Licht soll in Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen zu sehen gewesen sein, aber auch in Österreich, Frankreich und der Schweiz. Viele Menschen wählten beunruhigt den Notruf. Über einen Einschlag oder über Schäden wurde nichts bekannt. Laut Experten könnte es ein Meteorit gewesen sein.

