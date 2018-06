London (SID) - Wegen einer Virusinfektion musste Sprinter-König Mark Cavendish auf seine Teilnahme an der Mehretappenfahrt Drei Tage von de Panne in Belgien verzichten, die am Dienstag begann. Aus dem gleichen Grund hatte der Brite vom Team Omega Pharma-Quick Step bereits am vergangenen Sonntag beim Halbklassiker Gent-Wevelgem gefehlt, den in seiner Abwesenheit John Degenkolb (Gera) gewann.

Der 28-jährige Cavendish hofft nun, am kommenden Sonntag bei der Flandern-Rundfahrt starten zu können.