Seoul (AFP) Nach dem stundenlangen Schusswechsel mit Nordkorea am Montag haben die südkoreanischen Behörden eigenen Angaben zufolge in dem umkämpften Seegebiet eine abgestürzte Drohne gefunden. Die Drohne sei auf der Insel Baengnyeong entdeckt und vom Militär zu Untersuchungszwecken geborgen worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Seoul am Dienstag. Das Eiland liegt direkt südlich der umstrittenen Seegrenze zwischen den beiden verfeindeten Staaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.